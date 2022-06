Simeone accostato al Napoli, il direttore del Verona esce allo scoperto: annuncio sul futuro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa dare manforte a Victor Osimhen. Le partenze sempre più probabili sia di Mertens che di Petagna (seguito da Monza e Sampdoria) lascerebbero infatti i partenopei con pochissime opzioni offensive. Tra i nomi accostati al club azzurro ci sarebbe anche quello di Giovanni Simeone. L’ex Genoa e Fiorentina viene dalla sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A, con 17 gol nel Verona di Tudor. Si tratta della terza stagione in doppia cifra nel massimo campionato della penisola, dove il Cholito ha passato praticamente tutta la sua carriera. futuro Simeone, le parole del nuovo ds Giovanni Simeone (Photo by Getty Images) Proprio del futuro dell’attaccante argentino ha parlato il nuovo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un attaccante che possa dare manforte a Victor Osimhen. Le partenze sempre più probabili sia di Mertens che di Petagna (seguito da Monza e Sampdoria) lascerebbero infatti i partenopei con pochissime opzioni offensive. Tra i nomi accostati al club azzurro ci sarebbe anche quello di Giovanni. L’ex Genoa e Fiorentina viene dalla sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A, con 17 gol neldi Tudor. Si tratta della terza stagione in doppia cifra nel massimo campionato della penisola, dove il Cholito ha passato praticamente tutta la sua carriera., le parole del nuovo ds Giovanni(Photo by Getty Images) Proprio deldell’attaccante argentino ha parlato il nuovo ...

Pubblicità

CL7_Luca : @FBiasin 14° accostato alla Juventus, Simeone si é tolto dall'elenco dato che verrà riscattato. Mamma mia che bella… - LolloBattistini : @Rodolfo34113504 @Maldi___ @SamuelSaiyan Ci può stare, pensa che alcuni giornalai avevano accostato nomi tipo Murie… - DanieleDeplano1 : @musagete10 Perchè hanno giocatori dal CC in su degni di nota, le altre squadre sono più collettivo e poche individ… - BianconeraNews : L'#HellasVerona prova a stringere con il #Cagliari per il riscatto di #Simeone. #crocierabianconera - TuttoCagliari : Penzo: 'Simeone? Non siamo uguali. Felice che sia accostato alla Juventus ma lo vogliono anche in Spagna e in Inghi… -