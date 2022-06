Siccità, l’Italia si desertifica: acqua razionata nella valle del Po (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Po, il più grande fiume d’Italia, è malato di Siccità: sembra un’arida distesa di terra e sabbia. E ora a 125 comuni piemontesi e lombardi si chiede lo stop all’erogazione dell’acqua potabile di notte per non esaurire i serbatoi. La richiesta, riporta il Corriere della Sera, è rivolta a 100 paesi del Piemonte e 25 della provincia di Bergamo. E arriva da una serie di aziende aderenti a Utilitalia, associazione che riunisce i gestori degli acquedotti. Il Po ha una portata ridotta ai minimi termini. Si tratta della peggiore Siccità degli ultimi 70 anni. Il livello medio del fiume è inferiore di 3 metri a quello medio stagionale. “La neve sulle Alpi è totalmente esaurita in Piemonte e Lombardia” spiegano gli esperti. Foto AnsaI ghiacciai e le sorgenti in alta quota hanno aiutato ad attutire il disagio della Siccità nel ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Po, il più grande fiume d’Italia, è malato di: sembra un’arida distesa di terra e sabbia. E ora a 125 comuni piemontesi e lombardi si chiede lo stop all’erogazione dell’potabile di notte per non esaurire i serbatoi. La richiesta, riporta il Corriere della Sera, è rivolta a 100 paesi del Piemonte e 25 della provincia di Bergamo. E arriva da una serie di aziende aderenti a Utilitalia, associazione che riunisce i gestori degli acquedotti. Il Po ha una portata ridotta ai minimi termini. Si tratta della peggioredegli ultimi 70 anni. Il livello medio del fiume è inferiore di 3 metri a quello medio stagionale. “La neve sulle Alpi è totalmente esaurita in Piemonte e Lombardia” spiegano gli esperti. Foto AnsaI ghiacciai e le sorgenti in alta quota hanno aiutato ad attutire il disagio dellanel ...

