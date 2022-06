Si bloccano i treni in Toscana: un mercoledì nero per i viaggiatori. Ecco cosa è successo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio

Pubblicità

iltirreno : IL RACCONTO - L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti… - faceva_buio : 2022 non abbiamo ancora risolto la questione degli scambi ferroviari a Milano centrale che bloccano i treni per dec… - FecciaBz : @paolobocciarel1 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Come quelli che bloccano i treni dei pendolari .. e la polizia che g… -