Sesso per buoni spesa, ex sindaco: “Ferita la mia famiglia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPozzuoli (Na) – “Non posso che esprimere il mio profondo rammarico per la pubblicazione sui principali quotidiani di una vicenda strettamente personale che, evidentemente, avrebbe dovuto rimanere riservata in ambito processuale, le cui connotazioni di illeceità non riesco davvero a comprendere. Il mio rammarico è poca cosa rispetto alla sofferenza che provo perché consapevole che quanto accaduto ha profondamente ed ingiustamente ferito la dignità dei miei figli, di mia moglie e della mia anziana madre che da sempre sono stati costretti condividere e, spesso a subire, il mio sconfinato amore per la città dove sono nato”. Così, in una nota, l’ex sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, commenta l’accusa, che gli viene rivolta dalla Procura di Napoli, inerente la concessione di buoni pasto covid a una signora in stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPozzuoli (Na) – “Non posso che esprimere il mio profondo rammarico per la pubblicazione sui principali quotidiani di una vicenda strettamente personale che, evidentemente, avrebbe dovuto rimanere riservata in ambito processuale, le cui connotazioni di illeceità non riesco davvero a comprendere. Il mio rammarico è poca cosa rispetto alla sofferenza che provo perché consapevole che quanto accaduto ha profondamente ed ingiustamente ferito la dignità dei miei figli, di mia moglie e della mia anziana madre che da sempre sono stati costretti condividere e, spesso a subire, il mio sconfinato amore per la città dove sono nato”. Così, in una nota, l’exdi Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, commenta l’accusa, che gli viene rivolta dalla Procura di Napoli, inerente la concessione dipasto covid a una signora in stato ...

fanpage : Un giro di corruzione tra medici e infermieri di alcuni ospedali lombardi e un'organizzazione albanese, che faceva… - amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - amnestyitalia : Il 5 giugno, il primo #BangkokPride in 16 anni ha celebrato la bellezza della diversità. Ma in #Thailandia restano… - iltirreno : LA DICHIARAZIONE - Il documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione alle nozze… - Ilfotocrate : Sto col #Papa : sono contro il #sesso prima del #matrimonio, perché si finisce per fare tardi alla cerimonia. (cit) -