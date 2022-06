Sesso nell’ufficio del Comune | tre video incastrano il sindaco Pd di Pozzuoli | indagato per peculato

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Buoni spesa emessi daldidurante la pandemia in cambio di rapporti sessuali. Questa l’accusa nei confronti deluscente di(Napoli), Vincenzo Figliolia del Pd, formulata dalla Procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti del Rione Terra diche vede coinvolto il primo cittadino, giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo, e l’ex componente della direzione nazionale del Partito democratico Nicola Oddati. Secondo quanto riportato da organi di stampa, nel decreto di perquisizione depositato al Riesame si farebbe riferimento a tre episodi contestati a Figliolia risalenti a inizio anno, in cui sarebbero stati consumati rapporti sessualidelcon una donna indigente che avrebbe chiesto ...

