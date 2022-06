Sesso in cambio del lavoro: condannato un ristoratore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sei anni e sei mesi di carcere per il titolare di un ristorante di Pisa. A denunciarlo ragazze assunte in prova come cameriere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sei anni e sei mesi di carcere per il titolare di un ristorante di Pisa. A denunciarlo ragazze assunte in prova come cameriere

fanpage : Un giro di corruzione tra medici e infermieri di alcuni ospedali lombardi e un'organizzazione albanese, che faceva… - APeppinodit : RT @erretti42: Pure. Il neoeletto sindaco del Pd avrebbe approfittato dello stato di bisogno della donna che si era rivolta a lui per chied… - la_nana_bianca : @Nuovame2022 Credi è capitato di vedere account dove c'è anche la prostituzione sesso in cambio di denaro non esagera - marinellafly12 : RT @kiara86769608: Fa sesso in Comune in cambio di ticket: indagato sindaco Pd - InfinitoIsacco : RT @kiara86769608: Fa sesso in Comune in cambio di ticket: indagato sindaco Pd -