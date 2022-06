Serie B, il campionato delle big: in quota Genoa e Cagliari favorite per il ritorno in Serie A, Parma a caccia dell'impresa (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Serie B che partirà il prossimo agosto sarà una delle più competitive degli ultimi anni. Tra neopromosse e retrocesse... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) LaB che partirà il prossimo agosto sarà unapiù competitive degli ultimi anni. Tra neopromosse e retrocesse...

Pubblicità

Udinese_1896 : ?? ?????????? ?????????? ?? Il campo della #DaciaArena eletto dalla @SerieA come il migliore del campionato 2021-22 ???? Leggi… - comisonews : La dirigenza dell’Olympia Basket #Comiso si è riunita ieri sera per fare il punto della situazione attuale e progra… - DomPepeLiberato : RT @RuoteRubate: @DomPepeLiberato Devo contribuire. Salve, senta Alvino, pensa che il Napoli riuscirà a vincere il campionato di serie B de… - CarbonFrank : @ciaosonoioioio1 Io quando posso ci vado. Per vedere una classifica del campionato di serie A basta un telefonino.… - RuoteRubate : @DomPepeLiberato Devo contribuire. Salve, senta Alvino, pensa che il Napoli riuscirà a vincere il campionato di serie B dell'anno prossimo? -