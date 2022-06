Serie B, il campionato delle big: il ritorno in A della Strega visto dalle quote (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Serie B che partirà il prossimo agosto sarà una delle più competitive degli ultimi anni. Tra neopromosse e retrocesse sono tante infatti le squadre con un passato addirittura nelle coppe europee che si daranno battaglia fino all’ultimo minuto per la promozione in Serie A. Secondo i betting analyst Goldbet, le favorite per un pronto ritorno in massima Serie sono il Genoa, prima per gli esperti in quota a 4, davanti al Cagliari del nuovo tecnico Fabio Liverani, a 5. Più indietro, riporta Agipronews, il Parma di Gianluigi Buffon, che si affida a Pecchia per centrare la promozione, proposto a 8 volte la posta, leggermente avanti rispetto a Benevento, Brescia e Venezia, tutte offerte a 10. Vale invece 15 volte la posta il Pisa, sconfitto dal Monza nell’ultima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – LaB che partirà il prossimo agosto sarà unapiù competitive degli ultimi anni. Tra neopromosse e retrocesse sono tante infatti le squadre con un passato addirittura nelle coppe europee che si daranno battaglia fino all’ultimo minuto per la promozione inA. Secondo i betting analyst Goldbet, le favorite per un prontoin massimasono il Genoa, prima per gli esperti in quota a 4, davanti al Cagliari del nuovo tecnico Fabio Liverani, a 5. Più indietro, riporta Agipronews, il Parma di Gianluigi Buffon, che si affida a Pecchia per centrare la promozione, proposto a 8 volte la posta, leggermente avanti rispetto a Benevento, Brescia e Venezia, tutte offerte a 10. Vale invece 15 volte la posta il Pisa, sconfitto dal Monza nell’ultima ...

