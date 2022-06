Sergio Ramos e la dedica alla sua Pilar per l’anniversario | “Insieme tutto è

Pubblicità

anima_juventina : @simopasto @itsmealepa @DoctorM77 Sergio Ramos è stato nettamente superiore sotto moltissimi punti di vista. Con 'r… - _Tomteller_ : @salamalekumismo Io gente fortissima di testa ne ho vista: Giroud, CR7, Luca Toni, Sergio Ramos, ma mai uno come Mario Yepes mai - simopasto : @anima_juventina @itsmealepa @DoctorM77 Troppo rude chiellini e porti come esempio sergio ramos che e' un macellaio… - itsmealepa : @anima_juventina @simopasto @DoctorM77 Tutti i difensori della storia hanno commesso degli errori nella loro carrie… - anima_juventina : @itsmealepa @simopasto @DoctorM77 Chiellini è un ottimo difensore che ha commesso vari errori soprattutto in Europa… -

TUTTO mercato WEB

Stephan El Shaarawy - calciatore Josh Cavallo - calciatore Antonino Spinalbese , ex di Belen Lorenzo Balducci , attore Riccardo Calafiori - calciatore- calciatore Alvise Rigo - ex rugbista Gerard Deulofeu - calciatore Fabio Fognini - tennista Gabriele Esposito - ballerino Tommaso Zorzi , conduttore Vinicius - calciatore Aaron Piper - ...... e poi rinnovarlo a cifre senza senso, nonostante un conto spese che deve già far fronte gli stipendi di Messi,, Neymar. Potrebbe fare la campagna acquisti senza i soliti passaggi di ... Real in finale di Champions, l'ex Sergio Ramos: "Sono la mia famiglia, spero vincano" Balliamo insieme e facciamo sogni. Insieme tutto è possibile. Mia gioia, mia vita, buon anniversario. Ti amo". Con questo post, Sergio Ramos ha voluto condividere su Instagram una dedica per la sua ...Se ne va in lacrime, se ne va da leggenda del madridismo. Marcelo Vieira da Silva Júnior, per tutti Marcelo, ha salutato oggi il Real Madrid. Il capitano dei Blancos, che solo poche settimane fa ha al ...