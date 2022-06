Serena Williams inossidabile | a quasi 41 anni | la tennista annuncia il ritorno in campo a Wimbledon

Pubblicità

ansacalciosport : Serena Williams dà appuntamento a Wimbledon per il ritorno. L'annuncio su Instagram: 'ci vediamo lì' | #ANSA - manomela : Serena Williams torna in campo a Wimbledon: a 40 anni la sfida più bella. La fuoriclasse è tornata. #tennis - Le_ireN : Te amo Serena Williams ?? - Jasamgurlie : RT @Beautifullybwn: @Jasamgurlie Serena Williams, Ciara....... - Beautifullybwn : @Jasamgurlie Serena Williams, Ciara....... -

Prossima ai 41 anni, e ora numero 1.208 del mondo. Ma(nella foto) è un mito assoluto del tennis, e Wimbledon, con la sua annunciata presenza, riacquisirà con gli interessi quel che perderà in termini di charme con la non assegnazione dei ...Una anticipazione l'aveva dataqualche ora prima con un post apparso sui suoi profili social. La 40enne americana aveva ufficializzato il suo rientro alle gare proprio per il terzo ...Prossima ai 41 anni, e ora numero 1.208 del mondo. Ma Serena Williams (nella foto) è un mito assoluto del tennis, e Wimbledon, con la sua annunciata presenza, riacquisirà con gli interessi quel che pe ...Serena Williams sarà a Wimbledon. La campionessa americana ha ricevuto una wild-card per il singolo del terzo torneo del Grande Slam. Lo ha annunciato l’All England Club. Williams è assente dai campi ...