Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Fedez senza nominarlo | “smettiamola di camuffare il narcisismo patologico”

(Di mercoledì 15 giugno 2022)torna a parlare diille recenti condivisioni social del rapper milanesetorna a parlare die,citare il rapper, ne critica alcune delle recenti condivisioni social che lo hanno visto protagonista. Nel post, pubblicato 24h fa dall’opinionista, lafa un chiaro riferimento alla seduta di psicoanalisi condivisa dapochi giorni fa e in cui il rapper dichiara di “aver avuto paura di morire e che i suoi figli potessero dimenticarsi di lui”. Stando a quanto dichiara, un percorso autentico ed efficace di psicoterapia è un’azione che prevederebbe ...

Pubblicità

Antesensus : Selvaggia Lucarelli contro Fedez: 'Incapacità patologica di conservare una sfera privata' - TommyBrain : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso ma il web la massacra … - #Selvaggia #Lucarelli #attacca - zazoomblog : Fedez condivide degli audio in lacrime e Selvaggia Lucarelli lo massacra … - #Fedez #condivide #degli #audio -

Ascolta questo articoloè nota per le sue posizioni sempre piuttosto schiette e dirette. Salita alla ribalta nei primi anni 2000 con il suo blog 'Stanza', il suo stile pungente non è passato ...E' questo il caso della giornalistache sui social ha espresso il suo pensiero pur non citando mai direttamente il rapper. Particolari audio condivisi da Fedez su Instagram Sono ...Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Fedez e, senza citare il rapper, ne critica alcune delle recenti condivisioni social che lo hanno visto protagonista. Nel post, pubblicato 24h fa ...La nota opinionista ha voluto mandare una chiara frecciatina al noto cantante, facendo riferimento agli audio pubblicati della sua seduta di psicoterapia. Ecco di cosa lo ha accusato.