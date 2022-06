Selvaggia Lucarelli attacca Fedez | le parole non lasciano nessun dubbio

Pubblicità

Giandorico : @antidegrado76 Chi erano i due, Selvaggia Lucarelli e Vasco Rossi? - Lagunaparty : RT @blogtivvu: Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le Stelle: la richiesta a Milly e “l’avvertimento” per Selvaggia Lucarelli https://… - Lagunaparty : RT @StraNotizie: Iva Zanicchi nel cast di Ballando con le Stelle: “Selvaggia Lucarelli deve fare attenzione o mi innervosisco” https://t.co… - Antesensus : Selvaggia Lucarelli contro Fedez: 'Incapacità patologica di conservare una sfera privata' - TommyBrain : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' -

Gli audio della seduta dallo psicologo di Fedez continuano a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. A prendere posizione contro il rapper è soprattuttoche ci va giù pesante. Sui social la giornalista ha scritto: "No. Registrarsi e postare l'audio nella propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna ...Ascolta questo articoloè nota per le sue posizioni sempre piuttosto schiette e dirette. Salita alla ribalta nei primi anni 2000 con il suo blog 'Stanza', il suo stile pungente non è passato ...Selvaggia Lucarelli non ci sta e lancia una vera frecciata a Fedez, le sue parole come sempre molto piccate non lasciano spazio a nessun dubbio. Sembra proprio che le parole piccate e piene di verità ...La giornalista scrive un post senza mai nominarlo, anche se il riferimento al rapper milanese è chiarissimo Gli audio della seduta dallo psicologo di Fedez continuano a far discutere e a dividere l'op ...