Selvaggia Lucarelli asfalta Fedez per gli audio choc dello psicologo | “Esibizionismo” FOTO

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In questi giorni,ha pubblicato deglisui social davveroinerenti delle conversazioni avute con il suoquando scoprì di essere affetto da tumore al pancreas. La sua decisione, però, ha generato un po’ di sgomento, specie in. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la scelta di rendere pubblico un momento L'articolo proviene da KontroKultura.

Gli audio della seduta dallo psicologo di Fedez continuano a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. A prendere posizione contro il rapper è soprattuttoche ci va giù pesante. Sui social la giornalista ha scritto: "No. Registrarsi e postare l'audio nella propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna ...Ascolta questo articoloè nota per le sue posizioni sempre piuttosto schiette e dirette. Salita alla ribalta nei primi anni 2000 con il suo blog 'Stanza', il suo stile pungente non è passato ...Selvaggia Lucarelli non ci sta e lancia una vera frecciata a Fedez, le sue parole come sempre molto piccate non lasciano spazio a nessun dubbio. Sembra proprio che le parole piccate e piene di verità ...Selvaggia Lucarelli critica Fedez. Non lo nomina direttamente ma è con tutta evidenza rivolto al cantante il suo post pubblicato sui social. «Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia ...