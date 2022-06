“Sei la numero uno!” La vip italiana regina di ‘body positive’ | prova costume senza filtri

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Valeria Graci è di recente tornata in tv alla conduzione di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che va in onda nel preserale su Canale 5. Per anni ha fatto l’inviata del programma, poi un giorno è arrivata la chiamata. “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo”, ha raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In realtà era tutto vero: in due occasioni è apparsa al fianco di Gerry Scotti per sostituire Francesca Manzini e Michelle Hunziker che avevano contratto il Covid. Dopo tanti anni da inviata ha coronato il sogno di condurre dietro al bancone: “Confesso che quando l’anno scorso al Festival di Sanremo conducevo “PrimaFestival” con Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia e facevamo 9 milioni di spettatori a sera non ero così tesa come quando mi sono seduta dietro al bancone di “Striscia”. Ma il fatto che capitasse così, da un momento all’altro, non mi ha dato ...