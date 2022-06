Segni Zodiacali | Che mammoni! Lasciateli perdere: questi 5 non vi sposeranno mai (Di mercoledì 15 giugno 2022) questi 5 segno Zodiacali vivono ancora con la mamma e difficilmente la lasceranno. Sono veri mammoni, sposerebbero lei! Segni Zodiacali mammoni (Youtube screenshot)Tutti abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita con un mammone. Scopriamo insieme chi sono i 5 Segni Zodiacali mammoni dello Zodiaco, quelli insomma che non vi sposeranno mai! Oltre a qualche rara eccezione femminile, i mammoni in Italia sono famosi per essere i maschi. Si tratta di persone che anche all’età di 40-50 anni restano a vivere a casa con la madre e non si schiodano più da lei. Anche loro però si innamorano come gli altri, ma è difficilissimo poi rompere quel cordone ombelicale che hanno con la mamma. Inoltre i paragoni tra la nuova fidanzata e la mamma sono spesso impietosi ed è ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022)5 segnovivono ancora con la mamma e difficilmente la lasceranno. Sono veri mammoni, sposerebbero lei!mammoni (Youtube screenshot)Tutti abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita con un mammone. Scopriamo insieme chi sono i 5mammoni dello Zodiaco, quelli insomma che non vimai! Oltre a qualche rara eccezione femminile, i mammoni in Italia sono famosi per essere i maschi. Si tratta di persone che anche all’età di 40-50 anni restano a vivere a casa con la madre e non si schiodano più da lei. Anche loro però si innamorano come gli altri, ma è difficilissimo poi rompere quel cordone ombelicale che hanno con la mamma. Inoltre i paragoni tra la nuova fidanzata e la mamma sono spesso impietosi ed è ...

Pubblicità

flydownbaby_ : mi sono resa conto di avere un carattere super masochista.. ma continueremo a dare la colpa ai segni zodiacali ?????? - sonosperduta : Ma voi credete nei segni zodiacali io non ci ho mai capito nulla #tiziaparty - Lia35646494 : @MariaRo79937705 @carmen_sofin Nei segni zodiacali no,un po' di più negli oroscopi mondiali che sono diversi,li fan… - Cosmopolitan_IT : La Luna Piena in Sagittario ci aiuta a metterci in discussione - ilCogito : @ChesterOrlovsky Tasi, ostrega, che l'alternativa sono segni zodiacali e perché sei single -