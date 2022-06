Sciopero dei buoni pasto oggi: perché supermercati, bar e ristoranti non stanno accettando i ticket (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sciopero dei buoni pasto oggi: per quale motivo bar, ristoranti e supermercati non stanno accettando i ticket dei lavoratori? Sciopero dei buoni pasto oggi: i motivi della protesta Nella giornata di mercoledì 15 giugno, supermercati, bar e ristoranti non accetteranno buoni pasto in quanto è stata annunciata una giornata di sospensione da parte degli aderenti a ANCD-Conad, ANCC-Coop, FIEPeT Confesercenti, Federdistribuzione, FIDA e FIPE-Confcommercio. A questo proposito, il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, ha dichiarato: “Abbiamo fatto numerosi appelli pubblici sulla necessità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022)dei: per quale motivo bar,nondei lavoratori?dei: i motivi della protesta Nella giornata di mercoledì 15 giugno,, bar enon accetterannoin quanto è stata annunciata una giornata di sospensione da parte degli aderenti a ANCD-Conad, ANCC-Coop, FIEPeT Confesercenti, Federdistribuzione, FIDA e FIPE-Confcommercio. A questo proposito, il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, ha dichiarato: “Abbiamo fatto numerosi appelli pubblici sulla necessità di ...

