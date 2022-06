Sciopero buoni pasto in ristoranti, bar e supermercati (Di mercoledì 15 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per tutta la giornata di oggi i ticket resturant non verranno accettati nei ristoranti, bar, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio, come ad esempio Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, Fida e Fipe-Confcommercio. Mercoledì 15 giugno Sciopero dei buoni pasto La Federdistribuzione che da oltre sessant’anni ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 15 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per tutta la giornata di oggi i ticket resturant non verranno accettati nei, bar, alimentari,e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio, come ad esempio Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, Fida e Fipe-Confcommercio. Mercoledì 15 giugnodeiLa Federdistribuzione che da oltre sessant’anni ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : Domani sciopero per i buoni pasto, bar e supermercati non accetteranno i ticket #ANSA - Osmin__ : RT @BambolaSimona: Ricordatevi oggi c'è lo sciopero legato ai buoni pasti quindi oggi non li prende nessuno - KONGnews_it : Movimento Difesa del Cittadino contro lo sciopero dei buoni pasto di domani - Cucina_Italiana : ATTENZIONE, OGGI SCIOPERO DEI BUONI PASTO! Se andate fuori a pranzo, preparate il contante o le carte.