Sciopero buoni pasto 15 giugno, oggi i supermercati e bar non li accettano. Ecco perché (Di mercoledì 15 giugno 2022) Supermercato Roma, 15 giugno 2022 - Un mercoledì senza buoni pasto : oggi non saranno accettati in bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Supermercato Roma, 152022 - Un mercoledì senzanon saranno accettati in bar, ristoranti, alimentari,e ipermercati aderenti alle principali associazioni di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Domani sciopero per i buoni pasto, bar e supermercati non accetteranno i ticket #ANSA - Agenzia_Ansa : Oggi bar e supermercati non accetteranno i buoni pasto: protestano per le commissioni più alte d'Europa #ANSA - VoceDelTrentino : Sciopero contro i buoni pasto. Per 24 ore bar, ristoranti e supermercati non accetteranno i buoni pasto - vuaelle : RT @BambolaSimona: Ricordatevi oggi c’è lo sciopero legato ai buoni pasti quindi oggi non li prende nessuno - TrendOnline : ??E' partito lo sciopero dei Buoni Pasto, che interesserà tutta la giornata di oggi, 15 giugno 2022: non si accettan… -