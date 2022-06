Schneider Electric presenta Easy UPS 24V DC DIN Rail Industrial UPS (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) - • Progettato per una facile integrazione nelle apparecchiature di controllo Industriale e per una facile installazione e manutenzione • Design robusto per sopportare temperature fino a 50°C • Progettato pensando agli OEM e agli system integrator, affrontando i problemi di affidabilità dell'alimentazione commerciale e Industriale e riducendo al minimo i tempi di fermo • Ideale per applicazioni PLC, SCADA, HMI e PC Industriali Stezzano (BG) 15 giugno 2022 - Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta il nuovo UPS Easy 24V DC. Creato per ambienti commerciali e Industriali in cui l'interruzione dell'alimentazione mette a rischio la produzione aziendale, il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) - • Progettato per una facile integrazione nelle apparecchiature di controlloe e per una facile installazione e manutenzione • Design robusto per sopportare temperature fino a 50°C • Progettato pensando agli OEM e agli system integrator, affrontando i problemi di affidabilità dell'alimentazione commerciale ee e riducendo al minimo i tempi di fermo • Ideale per applicazioni PLC, SCADA, HMI e PCi Stezzano (BG) 15 giugno 2022 -™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione,il nuovo UPS24V DC. Creato per ambienti commerciali ei in cui l'interruzione dell'alimentazione mette a rischio la produzione aziendale, il nuovo ...

