Schira: “Napoli-Deulofeu ai dettagli finali: ecco cifre ed anni del contratto. Su Politano e Demme… (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’interno della trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di mercato Nicolò Schira si è soffermato sul calciomercato del Napoli: “Deulofeu è vicinissimo alla maglia azzurra, vi svelo un retroscena: c’è un grande rapporto tra De Laurentiis ed i Pozzo, ne stanno parlando direttamente, quindi l’affare è ai dettagli finali. Firmerà un quinquennale da due milioni e mezzo di euro a stagione. Petagna? Interessa a diverse società in Serie A, non solo alla Salernitana. Così come Ounas che piace a Stroppa per il Monza. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà”. Infine Schira commenta: “Politano e Demme sono entrambi destinati a partire, quando un calciatore cambia procuratore come il tedesco, è destinato a dire addio al suo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) All’interno della trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss, l’esperto di mercato Nicolòsi è soffermato sul calciomercato del: “è vicinissimo alla maglia azzurra, vi svelo un retroscena: c’è un grande rapporto tra De Laurentiis ed i Pozzo, ne stanno parlando direttamente, quindi l’affare è ai. Firmerà un quinquennale da due milioni e mezzo di euro a stagione. Petagna? Interessa a diverse società in Serie A, non solo alla Salernitana. Così come Ounas che piace a Stroppa per il Monza. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà”. Infinecommenta: “e Demme sono entrambi destinati a partire, quando un calciatore cambia procuratore come il tedesco, è destinato a dire addio al suo ...

