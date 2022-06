Scaglia | “Bergamo? Ha grandissime potenzialità | ne sia consapevole”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 giugno 2022). Il prossimo 21 giugno Stefanoconclude il suo mandato di presidente di Confindustria. Ha assolto e svolto il suo compito con grande dedizione ed impegno, come è nel suo stile. Qui ne traccia un bilancio positivo, ma ammette che vuole tornare a riprendersi una parte della sua vita: “Dalle corse in bicicletta alle camminate in montagna”. E capisci che ha dato il massimo per ricoprire quel ruolo, sacrificando moltissimo. Presidente, settimana prossima terminerà il suo mandato. Che esperienza è stata? È stata un’esperienza molto intensa e coinvolgente, anche stante il periodo indubbiamente complicato che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia da Covid-19. Nel complesso, sono stati anni ricchi di relazioni interpersonali e di grande coinvolgimento sia emotivo sia mentale: hanno ...