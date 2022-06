Savoldi: ''Il Napoli ha bisogno di Osimhen, il prossimo potrebbe essere l'anno della sua consacrazione'' (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli. Queste le sue parole: "Osimhen non si discute, ha tutto: fisico, tecnica e corsa. E poi è bravissimo di testa. Per me è positivo sotto tutti i profili. -afferma Savoldi - Spero che il prossimo anno non abbia alcun problema fisico: può essere l'anno della sua consacrazione e il Napoli ha bisogno di lui. Mertens? Un grande calciatore e una persona straordinaria, mi spiace che vada via. Ricordiamoci, però, ha 35 anni e bisogna fare altre considerazioni. -prosegue Savoldi - Non è più giovane, mentre il Napoli deve puntare su un altro ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe, ex attaccante del. Queste le sue parole: "non si discute, ha tutto: fisico, tecnica e corsa. E poi è bravissimo di testa. Per me è positivo sotto tutti i profili. -afferma- Spero che ilnon abbia alcun problema fisico: puòl'suae ilhadi lui. Mertens? Un grande calciatore e una persona straordinaria, mi spiace che vada via. Ricordiamoci, però, ha 35 anni e bisogna fare altre considerazioni. -prosegue- Non è più giovane, mentre ildeve puntare su un altro ...

