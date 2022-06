Sassuolo, Dionisi sicuro : “Sassuolo?Vi spiego la situazione sul rinnovo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo futuro con il club neroverde e della stagione appena trascorsa. Sulle vittorie in casa di Milan, Inter e Juve, il tecnico ha affermato: “Spero che tra dieci anni, parlando di me, si ricordino di altre cose. Poi è il Sassuolo ad aver vinto, non io. E non amo parlare di ciò che si è fatto, preferisco concentrarmi sulle cose che si possono migliorare“. Dionisi Sassuolo rinnovo Sul progetto ha dichiarato: “In passato mi sarebbe piaciuto dare continuità. Ma è anche vero che ho ricevuto proposte che mi davano l’occasione di migliorare. Adesso sono felice di continuare con il Sassuolo: al secondo anno puoi provare ad incidere di più. Mi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allenatore del, Alessio, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo futuro con il club neroverde e della stagione appena trascorsa. Sulle vittorie in casa di Milan, Inter e Juve, il tecnico ha affermato: “Spero che tra dieci anni, parlando di me, si ricordino di altre cose. Poi è ilad aver vinto, non io. E non amo parlare di ciò che si è fatto, preferisco concentrarmi sulle cose che si possono migliorare“.Sul progetto ha dichiarato: “In passato mi sarebbe piaciuto dare continuità. Ma è anche vero che ho ricevuto proposte che mi davano l’occasione di migliorare. Adesso sono felice di continuare con il: al secondo anno puoi provare ad incidere di più. Mi ...

