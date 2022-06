Sanità, firmato contratto per 600 mila dipendenti pubblici (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei circa 600mila dipendenti della Sanità pubblica (comparto Sanità), dagli infermieri ai radiologi al personale amministrativo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo delnazionale di lavoro dei circa 600dellapubblica (comparto), dagli infermieri ai radiologi al personale amministrativo, ...

Pubblicità

fisco24_info : Sanità, sottoscritta ipotesi rinnovo contratto: (Adnkronos) - Accordo firmato in serata da Aran e dalle organizzazi… - MichelaRoi : RT @ilmessaggeroit: Sanità, firmato il contratto: da infermieri a ostetriche e radiologi aumenti medi di 90 euro - ilmessaggeroit : Sanità, firmato il contratto: da infermieri a ostetriche e radiologi aumenti medi di 90 euro - leggoit : Sanità, firmato #contratto per 600 mila dipendenti pubblici - gaetiannone1971 : RT @AntonioNaddeo: Firmato il CCNL sanita’. Un grazie a tutti i sindacati e ad @aran_agenzia per il gran lavoro svolto. #ccnl #sanità https… -