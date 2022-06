San Giovanni Battista a Monterosso Almo: è festa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Monterosso Almo – San Giovanni Battista è il patrono e protettore di Monterosso Almo. Ogni anno, nel periodo in cui si celebra la Natività del precursore, sono numerose le iniziative liturgiche che si organizzano sebbene la festa più attesa, sempre dedicata al patrono, sia quella in programma a partire da fine agosto. Quest’anno, però, le celebrazioni non saranno più contrassegnate dalle restrizioni legate alla pandemia.I festeggiamenti, a Monterosso Almo, prendono il via oggi con il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe che, nel pomeriggio, alle 18,30, squarcerà il silenzio della valle, dando l’avvio al solenne Ottavario. Ogni giorno, quindi, sino al 23 giugno, alle 19, nella chiesa del Battista, ci sarà la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)– Sanè il patrono e protettore di. Ogni anno, nel periodo in cui si celebra la Natività del precursore, sono numerose le iniziative liturgiche che si organizzano sebbene lapiù attesa, sempre dedicata al patrono, sia quella in programma a partire da fine agosto. Quest’anno, però, le celebrazioni non saranno più contrassegnate dalle restrizioni legate alla pandemia.I festeggiamenti, a, prendono il via oggi con il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe che, nel pomeriggio, alle 18,30, squarcerà il silenzio della valle, dando l’avvio al solenne Ottavario. Ogni giorno, quindi, sino al 23 giugno, alle 19, nella chiesa del, ci sarà la ...

Pubblicità

meb : Le posizioni del candidato sindaco di Sesto San Giovanni, #MicheleFoggetta, contro #Israele sono VERGOGNOSE. Dispi… - CarloCalenda : Di fronte ai deliri antisemiti del candidato Pd-M5s-Sinistra, #Foggetta, non si è levata una parola di condanna dai… - matteosalvinimi : Domani penultimo giorno di incontri prima del voto: al mattino appuntamento a Sesto San Giovanni (MI) alle 9, alle… - quotidianodirg : #MonterossoAlmo – #SanGiovanniBattista è il patrono e protettore di Monterosso Almo. Ogni anno, nel periodo in cui… - temporeggiando : Io fossi in San Giovanni lo querelerei -