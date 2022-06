Salvare i fondi del Pnrr dall’assalto dei boss, il governo rafforza il tracciamento antimafia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Salvare i fondi del Pnrr dall’assalto dei boss. Questo l’imperativo del governo che ha rafforzato il tracciamento antimafia degli investimenti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell’Interno ha inviato alle Prefetture una circolare che richiama la strategia di prevenzione a livello centrale dell’Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel documento si conferma la centralità della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia (BDNA) per assicurare adeguata tutela degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022)deldei. Questo l’imperativo delche hato ildegli investimenti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell’Interno ha inviato alle Prefetture una circolare che richiama la strategia di prevenzione a livello centrale dell’Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel documento si conferma la centralità della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione(BDNA) per assicurare adeguata tutela degli ...

