Salernitana, scatto per Destro. Gli fa posto Bonazzoli? La situazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Salernitana lavora per sistemare il proprio attacco. Contatti con Mattia Destro, a rischiare il posto sarebbe Bonazzoli Venerdì è il termine ultimo per il riscatto di Federico Bonazzoli. L’attaccante della Sampdoria ha già testimoniato la sua volontà di restare a Salerno, ma è la Salernitana a nicchiare sul suo futuro. Il riscatto, pari a 6 milioni di euro, sembra una cifra eccessiva e il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha già preso contatti con l’agente di Mattia Destro. L’attaccante si svincolerà a brevee quindi sarà libero di accasarsi altrove, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lalavora per sistemare il proprio attacco. Contatti con Mattia, a rischiare ilsarebbeVenerdì è il termine ultimo per il ridi Federico. L’attaccante della Sampdoria ha già testimoniato la sua volontà di restare a Salerno, ma è laa nicchiare sul suo futuro. Il ri, pari a 6 milioni di euro, sembra una cifra eccessiva e il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha già preso contatti con l’agente di Mattia. L’attaccante si svincolerà a brevee quindi sarà libero di accasarsi altrove, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Salernitana pensa all'avvicendamento tra i due ?? - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Djuric, nuovo scatto #Fiorentina. La #Salernitana insiste per il rinnovo, ma potrebbe essere tardi. Lavori viola in co… - leonardobeca : RT @AlfredoPedulla: #Djuric, nuovo scatto #Fiorentina. La #Salernitana insiste per il rinnovo, ma potrebbe essere tardi. Lavori viola in co… - CarteiSimo : RT @AlfredoPedulla: #Djuric, nuovo scatto #Fiorentina. La #Salernitana insiste per il rinnovo, ma potrebbe essere tardi. Lavori viola in co… - DieterGucht : RT @AlfredoPedulla: #Djuric, nuovo scatto #Fiorentina. La #Salernitana insiste per il rinnovo, ma potrebbe essere tardi. Lavori viola in co… -