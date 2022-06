Salernitana | Iervolino | 'Ederson? Se il Napoli lo vuole'

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Iervolino: “Cavani? Sarebbe un sogno. Ederson molto richiesto ma…” - Mediagol : Salernitana, Iervolino: “Cavani? Sarebbe un sogno. Ederson molto richiesto ma…” - gilnar76 : Salernitana, Iervolino: «Sarebbe un onore avere Cavani. Gli affari con il Napoli…» #Acmilan #Milan #Seriea… - CalcioNews24 : Iervolino fa il punto sul mercato della #Salernitana ??? - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Salernitana, Iervolino: 'Ederson-Napoli? Non trattengo nessuno controvoglia. Su Cavani...' -

Danilo, numero uno della, ha fatto il punto della situazione sul mercato dei granata campani: le parole Danilo, presidente della, è stato intervistato dai ...Commenta per primo Danilo, presidente della, ha parlato a Radio Kiss Kiss : 'Petagna da noi e Djuric al Napoli Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so ...Le dichiarazioni del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sul calciomercato estivo del club granata ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss. AFFARI CON IL NAPOLI – «Djuric per Petagna Non ne so nulla. Ederson De Laurentiis non me l’ha ...