Salernitana | Iervolino | “Cavani un sogno | ma non so se vorrebbe venire”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Quando parlo col mio direttore e col mio allenatore dico che sono in triplice veste: socio di maggioranza, presidente e tifoso. Da tifoso vorrei che venisse fatto lo sforzo. Da presidente cerco di far quadrare i conti, e da azionista guardo il valore nel medio lungo periodo. Per me sarebbe unavere, ma non so se luia Salerno“. Queste le parole a Radio Kiss Kiss Napoli di Danilo, presidente della, in merito ad un ipotetico arrivo diin maglia granata. SportFace.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il presidente della Salernitana ha commentato così l'eventuale interesse del Napoli per Ederson: 'De Laurentiis non me l'ha chiesto, ma non trattengo nessuno controvoglia'. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss. AFFARI CON IL NAPOLI – «Djuric per Petagna Non ne so nulla. Ederson De Laurentiis non me l'ha chiesto, ma non trattengo nessuno controvoglia».