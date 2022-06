Saipem: commessa in Brasile, quota da 25 milioni di dollari (Di mercoledì 15 giugno 2022) Saipem realizzerà servizi preliminari di ingegneria per la costruzione di una unità galleggiante 'Fpso' di produzione e stoccaggio (Floating Production Storage and Offloading) in Brasile. L'operazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022)realizzerà servizi preliminari di ingegneria per la costruzione di una unità galleggiante 'Fpso' di produzione e stoccaggio (Floating Production Storage and Offloading) in. L'operazione ...

Pubblicità

AgeeiPress : #Saipem: aggiudicata una commessa offshore per lo sviluppo di Gato do Mato in Brasile - fisco24_info : Saipem: commessa in Brasile, quota da 25 milioni di dollari: Inrtero progetto di unità galleggiante per Shell ne va… -