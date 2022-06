Ryanair, il 25 giugno nuovo sciopero di piloti e assistenti di volo: «Stop di 24 ore» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si rischia un sabato nero per il trasporto aereo dopo l’annuncio di un nuovo sciopero di piloti e assistenti di volo delle compagnie Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. La nuova astensione dal lavoro è stata annunciata oggi, 15 giugno, dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. Lo sciopero durerà 24 ore e arriva a fronte del «perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante», dicono i sindacati, chiedendo «contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese». Lo scorso 8 giugno era stato proclamato uno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si rischia un sabato nero per il trasporto aereo dopo l’annuncio di undididelle compagnie, Malta Air e della società CrewLink. La nuova astensione dal lavoro è stata annunciata oggi, 15, dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. Lodurerà 24 ore e arriva a fronte del «perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante», dicono i sindacati, chiedendo «contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese». Lo scorso 8era stato proclamato uno ...

