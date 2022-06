Russia, la provocazione di Medvedev: “Chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà ancora?” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mosca – ”Solo una domanda: chi ha detto che l’Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”. E’ la domanda provocatoria che questa mattina l’ex presidente russo Dmitri Medvedev si è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’Ucraina come Paese. La nuova frase choc arriva a pochi giorni di distanza dall’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano (leggi qui)”, aveva scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mosca – ”Solo una domanda: chi hachetra duesulla mappa del mondo?”. E’ la domanda provocatoria che questa mattina l’ex presidente russo Dmitrisi è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l’esistenza futura delcome Paese. La nuova frase choc arriva a pochi giorni di distanza dall’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano (leggi qui)”, aveva scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo. (fonte Adnkronos)

