Russi catturano due volontari americani a Kharkiv | rischio escalation tra Stati Uniti e Mosca

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Duesonocatturati in Ucraina dalle forze russe vicino. Lo riporta il Telegraph, sottolineando che Robert Druerke e Andy Huynh - veterani dell'esercito americano...

Due combattenti americani sono stati catturati dall'esercito russo in Ucraina per la prima volta dall'inizio del conflitto. Lo confermano fonti al Daily Telegraph. Si tratterebbe di Robert Drueke, 39 ...I due erano partiti con l'obiettivo di aiutare le forze di Kiev contro gli invasori. Sono riusciti a dare un contributo significativo alla battaglia fino al momento della cattura, che ...Nonostante i continui bombardamenti e un assedio sempre più duro, l’ultimatum russo ai combattenti ucraini ... dove si teme un’ulteriore escalation dopo la cattura di due volontari americani ...Due statunitensi, che si sono arruolati come volontari nell'esercito dell'Ucraina, sono stati catturati dai russi a Kharkiv.