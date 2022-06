Pubblicità

ilGiornale.it

... quali la Gran Fondo Strade Bianche (di cui ilClub Siena Montaperti èPartner) e l'Eroica. I ciclisti rotariani, attraverso sentieri che si snodano fra paesaggi mozzafiato, borghi, ...IlClub Ticino ha partecipo ad un Global Grant internazionale a favore dell'ospedale CinnamonHospital di Canela, una cittadina brasiliana nello Stato di Santa Catarina. Il 20 aprile, il ... Rotary charity golf day: a Zoate l'evento di beneficenza del Rotary Club Borromeo Brivio Sforza As part of the Rotary Foundation’s ongoing efforts to completely eradicate polio, Rotary District 7360 is holding a trio of charity bike rides as part of its Pedals ...Smarty Pants, a social impact business that sells good-quality, eco-friendly underwear on a 'buy to donate' basis has recently formed a partnership with Kindness Street Team.