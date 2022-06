Rosario Scandurra, ovvero, Valverde Oltre (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Per andare Oltre, bisogna essere liberi nell’animo…”. Rosario Scandurra, che presiede il movimento politico “Valverde Oltre”, scioglie le riserve e ufficializza la sua discesa in campo, per le prossime amministrative, che si terranno a Valverde, fra un anno. Venerdì 17 giugno 2022, alle ore 10, Conferenza Stampa, al Parco Ricevimenti Ristorante Casalrosato, Via Fontana, 60, Valverde, il leader del sodalizio, renderà note le ragioni della partecipazione diretta, alla competizione elettorale. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Per andare, bisogna essere liberi nell’animo…”., che presiede il movimento politico “”, scioglie le riserve e ufficializza la sua discesa in campo, per le prossime amministrative, che si terranno a, fra un anno. Venerdì 17 giugno 2022, alle ore 10, Conferenza Stampa, al Parco Ricevimenti Ristorante Casalrosato, Via Fontana, 60,, il leader del sodalizio, renderà note le ragioni della partecipazione diretta, alla competizione elettorale.

