(Di mercoledì 15 giugno 2022) A Tale quale show potrebbe arrivare Ron, indimenticabiledi Beautiful. Ha scritto un'era, un'epoca con vent'anni di televisione italiana. Adesso, a quanto pare, sbarca su Rai1. L'indiscrezione arriva da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv (uno dei settimanali più letti). Molti ex gieffini hanno sostenuto il provino a Tale quale show, tra l'altro è già accaduto lo scorso anno quando sono arrivati Pierpaolo Pretelli o Stefania Orlando. “Ron mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare disi tratta”, dice laal settimanale di Signoretti. Oltre a, Carlo Conti avrebbe chiamato anche Laura Chiatti, Katia Ricciarelli, le principesse ...

Pubblicità

tempoweb : Ronn Moss torna in tv, cosa sa Miriana Trevisan su Ridge #15giugno #ronnmoss #ridge #taleequaleshow… - LaskaJuventus : @AleStonata @TwBeautiful @Atrebor78 La reale motivazione dell’addio di Ronn Moss furono i soldi… - OnceUponATeddy : RT @itsme399: Questo lo sa fare Ronn Moss? - let_us_believes : Raga che significa Ronn Moss nel cast de #IlParadisoDelleSignore????? Sento odore di trame di ?alto livello? - ginaxdream : RT @zingarella_a: Ma che ce ne facciamo di Ronn Moss quando noi abbiamo già Roberto Farnesi? #ilparadisodellesignore -

Il testimonial di questa passerella non poteva che essere, il protagonista della soap opera Beautiful. Un tempo Forza Italia era abituata a ben altri testimonial, come Lucio Colletti, ...4 curiosità su di lui - Sui social posta diverse foto con personaggi famosi , italiani e internazionali, come Emma, Alessandra Amoroso e, per fare qualche esempio. - Ha aderito alla ...Il noto attore, famoso per essere il mitico Ridge di Beautiful, approderà a settembre in Italia per essere uno dei concorrenti di Tale e Quale ...Il Paradiso delle Signore tornerà in onda a settembre, ma già iniziano a circolare delle indiscrezioni riguardo la presenza o assenza di alcuni personaggi. Trattandosi di un prodotto a lunga serialità ...