Roma, ubriachi assaltano il taxi davanti alla stazione: pestato il tassista e i passeggeri (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma. Una notte di paura e terrore per un tassista della Capitale: Marco Campanella, 56 anni, e tassista da 14 con licenza comunale, era come di consueto al lavoro nei pressi della stazione Termini. Aggressione di notte davanti alla stazione Termini Lo hanno aggredito nella notte durante il servizio. A bordo del suo taxi aveva altri 3 passeggeri. Un gruppo di oltre 10 loschi individui peruviani lo hanno letteralmente assaltato poco prima della partenza. Gli aggressori erano reduci da una notte di alcool e baldoria, quando hanno compiuto la violenta aggressione. Dalle testimonianze si evince che erano, infatti, completamente ubriachi e euforici.

