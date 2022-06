Roma, sabato 6 agosto sfida al Barcellona nel Gamper (Di mercoledì 15 giugno 2022) sabato 6 agosto, la Roma parteciperà al trofeo Joan Gamper, il celebre appuntamento estivo organizzato dal Barcellona. Si tratta della seconda volta nella storia giallorossa. “Al Camp Nou si sfideranno nell’ordine le squadre femminili e poi quelle maschili in una lunga giornata di calcio. La novità è stata introdotta nella scorsa edizione, quando l’avversaria nella doppia sfida fu la Juventus, battuta in entrambi i casi dai padroni di casa. La gara femminile si giocherà alle 17:30. Il calcio d’inizio tra i giallorossi di José Mourinho e i blaugrana guidati da Xavi è fissato per le 21:00“, si legge nel sito del club giallorosso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022), laparteciperà al trofeo Joan, il celebre appuntamento estivo organizzato dal. Si tratta della seconda volta nella storia giallorossa. “Al Camp Nou si sfideranno nell’ordine le squadre femminili e poi quelle maschili in una lunga giornata di calcio. La novità è stata introdotta nella scorsa edizione, quando l’avversaria nella doppiafu la Juventus, battuta in entrambi i casi dai padroni di casa. La gara femminile si giocherà alle 17:30. Il calcio d’inizio tra i giallorossi di José Mourinho e i blaugrana guidati da Xavi è fissato per le 21:00“, si legge nel sito del club giallorosso. SportFace.

