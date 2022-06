Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo… - sportli26181512 : Roma-Lille, ultima curva per Celik: accordo vicino. E spunta pure Veretout: Pochi dubbi ormai. Sarà quasi certament… - cmdotcom : #Roma-Lille, ultima curva per #Celik: accordo vicino. E spunta pure #Veretout - lorenzrulez : Barnaba (Proprietario Lille) è a Roma - siamo_la_Roma : ?? #Celik sempre più vicino alla #Roma ?? Accordo con il #Lille sulla base di 7 milioni ?? Le ultime #ASRoma -

Calciomercato.com

La trattativa è in corso da giorni e nelle ultime ore c'è stato anche un incontro tra le parti, proprio a. Ilchiede 8 milioni di euro, il club giallorosso per ora ha presentato una prima ...In casa Milan si lavora molto ai riscatti: dopo Florenzi dalla, si sta parlando con il Crotone ... che non ha ancora dato l'assenso al Newcastle, dove ilpreferirebbe cederlo vista l'offerta ... Roma-Lille, ultima curva per Celik: accordo vicino. E spunta pure Veretout L’esterno turco ha già un accordo con la Roma: contratto fino al 2027 a 2 milioni a stagione Zeki Celik è molto vicino ad approdare alla Roma. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa ...La Roma punta a chiudere in pochi giorni per Celik dal Lille: accordo a metà strada tra giallorossi e francesi La Roma è vicina al colpo Celik. C’è un contagioso ottimismo attorno all’imminente chius ...