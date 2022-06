Roma | incendio al tmv di Malagrotta | fiamme nell' impianto che tratta i rifiuti ' Non aprite le finestre'

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelfuoco al lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito al trattamen… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - Antincivili : RT @GraziaTerenzi: ?????? @battaglia_persa @salviamoroma @PoveraR @romafaschifo @Antincivili @RiprendRoma Roma, incendio al tmb di Malagrotta… - GraziaTerenzi : ?????? @battaglia_persa @salviamoroma @PoveraR @romafaschifo @Antincivili @RiprendRoma Roma, incendio al tmb di Malag… - _Bluster : RT @Roma: ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione presente nel raggio d… -

AGI - Unsi è sviluppato in un capannone nell'area per il trattamento rifiuti di Malagrotta, alla periferia ovest di. A quanto si apprende sono sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco e una ...vastoin corso da questo pomeriggio nel capannone che ospita il gassificatore dei rifiuti a Malagrotta, accanto alla ex discarica di proprietà della E. Giovi. Il gassificatore si trova ...AGI - Un incendio si è sviluppato in un capannone nell'area per il trattamento rifiuti di Malagrotta, alla periferia ovest di Roma. A quanto si apprende sono sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco ...Vasto incendio in corso da questo pomeriggio nel capannone che ospita il gassificatore dei rifiuti a Malagrotta, accanto alla ex discarica di proprietà della ...