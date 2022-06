Roma, incendio al Tmb di Malagrotta. Gualtieri: "Ora la città è in emergenza" (Di mercoledì 15 giugno 2022) incendio in un capannone a Malagrotta, la discarica che si trova nella zona ovest di Roma. Una nuvola altissima di fumo si è levata da terra e si vede dall'aeroporto di Fiumicino. L'Asl lancia un appello ai Romani che abitano in quel quadrante: "Chiudete le finestre". L'incendio sembra non aver causato problemi ai voli in arrivo e in partenza dallo scalo della capitale. L’incendio ha aggredito il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’assessore Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022)in un capannone a, la discarica che si trova nella zona ovest di. Una nuvola altissima di fumo si è levata da terra e si vede dall'aeroporto di Fiumicino. L'Asl lancia un appello aini che abitano in quel quadrante: "Chiudete le finestre". L'sembra non aver causato problemi ai voli in arrivo e in partenza dallo scalo della capitale. L’ha aggredito il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’assessore Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno signficativo per il ...

