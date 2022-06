Roma | il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la figlia perseguitati sui social | indagano i Carabinieri

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A volte Internet è un posto in cui si pensa che si possa dire tutto senza conseguenze. Frasi d’odio, diffamatorie e cattive sono, purtroppo, all’ordine del giorno. E gli utenti, i cosiddetti ‘haters’, nel mondo virtuale, non hanno paura di niente e di nessuno. Al centro dell’odio sono finiti anche ile laRita. Da Dicembre venivano insultati su Instagram con pesanti frasi offensive e diffamatorie. Date le continue offese, ingiustificate, senza motivo e sempre più pesanti, i, su delega della procura di, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti della persona gravemente indiziata di essere l’autore delle numerose frasi ...

Ha insultato su Instagram il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la figlia Rita Dalla Chiesa. Per questo i carabinieri, su delega della procura di Roma, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di una persona gravemente indiziata di essere l'autore delle numerose frasi offensive e diffamatorie.