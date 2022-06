Roma, il 6 agosto sfida al Barcellona per il trofeo Gamper (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riflettori puntati sul Camp Nou sabato 6 agosto. Nel primo weekend del mese andrà in scena il trofeo Joan Gamper, il celebre appuntamento annuale organizzato dal Barcellona. Per l’edizione 2022 a sfidare i blaugrana sarà la Roma. Al Camp Nou si sfideranno nell’ordine le squadre femminili e poi quelle maschili. La novità è stata introdotta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riflettori puntati sul Camp Nou sabato 6. Nel primo weekend del mese andrà in scena ilJoan, il celebre appuntamento annuale organizzato dal. Per l’edizione 2022 are i blaugrana sarà la. Al Camp Nou si sfideranno nell’ordine le squadre femminili e poi quelle maschili. La novità è stata introdotta L'articolo

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'… - AndreaVenanzoni : Sono davvero fiero di vivere in un Paese in cui i migliori scienziati e i più acuti politici ritengono che sia logi… - EmilieHaavi : RT @OfficialASRoma: ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'@ASRoma… - MourinhoNews77 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il 6 agosto tutti al Camp Nou: doppia sfida con il #Barcellona. Per il trofeo Gamper, la #Roma scenderà in campo cont… - Federiikun : RT @OfficialASRoma: ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'@ASRoma… -