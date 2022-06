Roma: il 6 agosto contro il Barcellona (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Roma giocherà il 6 agosto il trofeo Gamper contro il Barcellona: alle 17.30 giocheranno le squadre femminili, alle 21 quelle masch... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lagiocherà il 6il trofeo Gamperil: alle 17.30 giocheranno le squadre femminili, alle 21 quelle masch...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'… - AndreaVenanzoni : Sono davvero fiero di vivere in un Paese in cui i migliori scienziati e i più acuti politici ritengono che sia logi… - Fab70193386 : RT @skrvniar: cerco un biglietto parterre per Louis a Roma il 30 agosto #cercobiglietti #vendobiglietti #louistomlinson - ItalianSerieA : New post: LA ROMA AFFRONTERÀ IL BARCELLONA IL 6 AGOSTO NEL TROFEO GAMPER - AndrewMari1988 : @di_echi Se l'UEFA avesse previsto prima questo nuovo format, la Roma si sarebbe potuta giocare la Supercoppa Europ… -