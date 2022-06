Roma Frattesi, accordo molto vicino: i dettagli (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Roma insiste per Frattesi e la chiusura sembra essere davvero vicina per il suo ritorno a Trigoria La Roma insiste per Frattesi e la chiusura sembra essere davvero vicina per il suo ritorno a Trigoria. Il centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare nella Capitale grazie ad un’offerta di 15 milioni e con un paio di contropartite. Volpato e uno tra Felix o Tripi tra i nomi inseriti al momento dai giallorossi. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lainsiste pere la chiusura sembra essere davvero vicina per il suo ritorno a Trigoria Lainsiste pere la chiusura sembra essere davvero vicina per il suo ritorno a Trigoria. Il centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare nella Capitale grazie ad un’offerta di 15 milioni e con un paio di contropartite. Volpato e uno tra Felix o Tripi tra i nomi inseriti al momento dai giallorossi. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma continua a lavorare per #Celik e #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, confermato l'interesse per #Frattesi. #Matic potrebbe arrivare all'inizio… - Glongari : Conferme sul tentativo di sinergia #Roma - #Sassuolo anticipato dall’Ansa. I #neroverdi apprezzano #Felix che piace… - SKur88 : @ASRomaPartite @CorSport E comunque Pellegrini venne a Roma come riserva, Frattesi che è di molto inferiore, non pu… - Fantacalcio : Frattesi-Roma, la mamma ammette: 'Per lui sarebbe un sogno' -