Roma, cocaina in auto e pistola nascosta in casa: arrestato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si aggirava con fare sospetto a bordo della sua auto lungo viale Pico della Mirandola, a Roma. Ed è proprio lì che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR lo hanno prima notato, poi lo hanno fermato per un controllo. E hanno scoperto che l’uomo, un Romano di 39 anni con precedenti, aveva con sé ben 7 dosi di cocaina. Cosa è stato trovato durante la perquisizione Durante il controllo, l’uomo è stato trovato con addosso 7 confezioni di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 g, e 300 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. Durante la perquisizione a casa, invece, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e una pistola “scacciacani”, priva di tappo rosso, completa di caricatore e 18 colpi. Tutto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si aggirava con fare sospetto a bordo della sualungo viale Pico della Mirandola, a. Ed è proprio lì che i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaEUR lo hanno prima notato, poi lo hanno fermato per un controllo. E hanno scoperto che l’uomo, unno di 39 anni con precedenti, aveva con sé ben 7 dosi di. Cosa è stato trovato durante la perquisizione Durante il controllo, l’uomo è stato trovato con addosso 7 confezioni di, per un peso complessivo di circa 5 g, e 300 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. Durante la perquisizione a, invece, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e una“scacciacani”, priva di tappo rosso, completa di caricatore e 18 colpi. Tutto il ...

