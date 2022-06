Rkomi e Paola Di Benedetto | l’estate “Insuperabile” su Chi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Dipaparazzati a Milano; le foto sono in esclusiva su Chi, all’interno del numero in edicola questa settimana. La foto in apertura è tratta dalla pagina Facebook di Chi Magazine, postata in data 15 giugno.Disono stati fotografati dall’occhio di Chi mentre si stavano salutando calorosamente dopo una cena romantica a Milano. I due hanno lasciato il ristorante insieme e poi hanno fatto ritorno nelle rispettive abitazioni ma prima hanno regalato ai fotografi appostati alcuni scatti bellissimi che testimoniano i loro baci bollanti: è nata una nuova coppia. Se ne parlava da settimane ormai e adesso è ufficiale: è il settimanale Chi a documentare i baci dei due. Lo stesso magazine riporta alcune parole del brano che ...