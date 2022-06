(Di mercoledì 15 giugno 2022) Questa immagine ripresa dalla sonda della NASA Juno ha catturato in un'unica cornice Giove e due delle sue lune, Io e Europa.

Pubblicità

ClaraPorta4 : RT @_AliveUniverse: Questa immagine ripresa dalla sonda della #NASA #Juno ha catturato in un'unica cornice #Giove e due delle sue lune, #Io… - _AliveUniverse : Questa immagine ripresa dalla sonda della #NASA #Juno ha catturato in un'unica cornice #Giove e due delle sue lune,… - rrosecellavivi : RT @scastaldi9: #Buongiorno #Friends #Arte Suzanne Valadon Ritratto di famiglia 1912 #art #artist #painting #art #artist #Artlovers… - artemalvac : RT @scastaldi9: #Buongiorno #Friends #Arte Suzanne Valadon Ritratto di famiglia 1912 #art #artist #painting #art #artist #Artlovers… - Taiseishogun : RT @scastaldi9: #Buongiorno #Friends #Arte Suzanne Valadon Ritratto di famiglia 1912 #art #artist #painting #art #artist #Artlovers… -

Alive Universe Today

... mentre alla fine degli anni Cinquanta torna a viaggiare al seguito delladi sua figlia, ... acceso dal preziosodi Melania Mazzucco ( Il remoto disordine della vita. Undi ...... un reportage dall'Ucraina fa ildi marito e moglie medici entrambi nell'ospedale di ...suggerita da vari economisti e si calcola che eliminando tutti i dazi il risparmio medio per una... Ritratto di famiglia gioviana Gli amici sotto choc: "Lavorava per rendersi indipendente. Lui non voleva che uscisse la sera. Sorrideva sempre, ma era tormentata" ...Un dipinto dell’età dell’oro olandese è stato restituito dopo 75 anni alla famiglia della sua legittima proprietaria, ora di 101 anni. Il ritratto era stato sottratto dai nazisti nel 1944 e ora andrà ...