Riforma Csm, ok della Commissione Giustizia del Senato al testo approvato dalla Camera: bocciati gli emendamenti di Lega e Italia Viva (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla Riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell'ordinamento giudiziario nel testo approvato il 26 aprile scorso dalla Camera. Non si è concretizzato il pericolo di "sgambetti" al governo temuto martedì, quando – nel corso del vertice convocato dalla ministra Marta Cartabia con i capigruppo di maggioranza in Commissione – Lega e Italia Viva si erano rifiutate di ritirare i propri emendamenti, rispettivamente 61 e 86, di stampo molto simile tra loro. Le proposte di modifica, su cui il governo ha dato parere negativo, sono state respinte con 14 voti contro 10

