Renzi indica il sindaco di Milano Sala come possibile leader del nuovo centro riformista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le amministrative, il leader di Italia Viva Matteo Renzi è pronto a ripartire per una nuova avventura. E in un'intervista alla Stampa, dice di puntare su un nuovo soggetto, il centro riformista, per il quale propone un ruolo di primo piano per il sindaco di Milano Beppe Sala. «Quelli che volevano tirare la corda a Draghi hanno perso», commenta. «Il premier è più forte di prima, altro che storie. Meglio così. Ci attendono mesi di fuoco, a cominciare dall'inflazione e dalla perdita di potere d'acquisto. Serve un grande patto sociale per l'Italia, non il logoramento di Draghi». Intanto, Renzi lavora a «un centro riformista che dica no ai sovranisti e no ai populisti». E aggiunge: «Non solo è ...

